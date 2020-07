Un Jour dans l'Histoire : Elles ont dynamité la littérature américaine : Mary Maclane et Sylvia Path sur Auvio

13h15 : Elles ont dynamité la littérature américaine : Mary Maclane et Sylvia Path



Nous sommes le 6 août 1929, dans le quartier noir de Chicago. Mary Maclane, écrivaine, bisexuelle et féministe, tire sa révérence. Vingt-sept ans plus tôt, celle qui s'éteint dans le plus grand des dénuements, avait dynamité la littérature américaine avec son premier ouvrage « Que le diable m'emporte » publié dans sa version originale sous le titre « The story of Mary Maclane »

« Faites que jamais, je l'affirme, je ne devienne cet animal, anormal, impitoyable, cette monstruosité difforme ... femme virtuose » avait-elle écrit.

Trois ans après sa mort, c'est une autre future empêcheuse de tourner en rond qui fait son entrée dans la vie, dans une banlieue de Boston : Sylvia Plath. Elle aussi connaîtra un destin tragique, puisqu'elle se suicidera par le gaz, à l'âge de trente et un an.

Elle aussi a foulé, avec zèle, en passant par la littérature, les conventions d'une époque patriarcale. Scandaleuses admirées ou honnies, folles à lier, narcissiques et impudiques Mary Maclane et Sylvia Plath ont rompu les amarres jusqu'à se perdre... Pas tout à fait, puisque leur œuvre leur a survécu.



Invitée : Myriam Campinaire, traductrice et interprète.



13h45 : Qui était Martin Luther ? 2/4



Luther est un moine, professeur de théologie. Il critique les pratiques de l'Église catholique, comme la vente des indulgences, qu'il trouve contraires à l'enseignement de la Bible.

Une séquence réalisée par Dominique Vasteels avec Monique Weiss, historienne de formation et s'intéresse principalement à l'histoire du christianisme, notamment aux Eglises protestantes.

