Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h15 : Jean-Jacques Rousseau, pour aujourd'hui ?



Nous sommes le 2 juillet 1778, à Ermenonville, non loin de Paris. Alors qu'il rentre d'une promenade dans la campagne, Jean-Jacques Rousseau s'éteint au château de son ami, le marquis de Girardin. L'écrivain, philosophe, est âgé de septante ans. Le lendemain, le sculpteur Jean-Antoine Houdon réalise un moulage de son masque funéraire. Officiellement l'auteur du « Contrat social » a succombé à une attaque, mais des rumeurs, sur la cause de sa mort, ne tardent pas à naître. On évoque un suicide, un meurtre. Une autopsie est alors pratiquée. L'étude du masque permettra d'écarter ses hypothèses. Rousseau à, vraisemblablement, succombé à une attaque.

« Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur, avait-il écrit dans le Livre I des Confessions, je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi». Jean-Jacques Rousseau nous parle-t-il encore ? C'est à voir ...



Invitée : Valérie André, spécialiste de la littérature des 18e et 19e siècles, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.



13h45 : Qui était Martin Luther ? 1/4



Né le 10 novembre 1483 à Eisleben (Allemagne) et mort le 18 février 1546 dans la même ville, Martin Luther était un moine augustin allemand . Martin Luther a provoqué la réforme protestante, une remise en cause des principes du catholicisme, qui va bouleverser l'Europe occidentale. Excommunié en 1521 par le pape Léon X, il est protégé par le prince allemand, Frédéric le Sage et grâce à son protecteur, Martin Luther a su développer ses idées réformatrices et constituer en Allemagne les bases des premières Églises protestantes. Ses idées se répandent très vite en Europe, notamment grâce à l'imprimerie.



Une séquence réalisée par Dominique Vasteels avec Monique Weiss, historienne de formation et s'intéresse principalement à l'histoire du christianisme, notamment aux Eglises protestantes.

