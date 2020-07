Un Jour dans l'Histoire : Françoise Giroud sur Auvio

13h20 : Françoise Giroud



Nous sommes le 21 septembre 1916, à Lausanne.Naissance de celle qui deviendra un modèle de journaliste pour trois générations de femmes et d'hommes : Françoise Giroud. « mon père est déçu, écrira-t-elle plus tard, il voulait un garçon, en me voyant, il a dit quel malheur (...) je n'ai cessé de vouloir faire preuve que c'était aussi bien ». 82 ans plus tard, lorsqu'elle reçoit sa cravate de commandant de la légion d'honneur, elle dira « je ne suis pas celle que vous croyez, je suis une saltimbanque. »

Invitée : Martine Cadière « Encore un jour sans Giroud » ; éd. Dricot.



13h45 : Les rayons X



La suite de notre série consacrée à la sérendipité (l'art de faire des découvertes par hasard). Aujourd'hui, focus sur une découverte qui a bouleversé la médecine et surtout la manière de poser des diagnostics. Fin du 19ème siècle, Wilhelm Röntgen découvre un nouveau type de rayon : les rayons X Retour sur la découverte de ce physicien avec Aline Jacobs

