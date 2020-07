Un Jour dans l'Histoire : Stefan Zweig, Emile Verhaeren, Romain Rolland : une amitié à l'épreuve de la guerre sur Auvio

13h20 : Stefan Zweig, Emile Verhaeren, Romain Rolland : une amitié à l'épreuve de la guerre



Nous sommes le 23 mars 1915. A Vienne. Stefan Zweig écrit à Romain Rolland qui s'apprête à recevoir le prix Nobel de littérature quelques mois plus tard. Dans sa lettre, il est question de leur ami commun, le poète belge Emile Verhaeren. « J'ai lu les propos de Verhaeren dans « Le Temps » et dans « Les Annales », nos journaux les ont reproduits. Je suis fermement décidé à rompre avec lui, dit-il. Le poème passe encore, sous le coup de l'émotion et de l'exaspération du début : mais ces épanchements dans son essai sur « La Belgique sanglante » sont parfaitement odieux. Je ne me vois pas discutant de nouveau avec lui. » Zweig ajoute « j'ai lu aussi le passage où il me renie publiquement. Et je l'ai lu sans douleur. S'il ressent véritablement ceci, que chaque être de langue allemande est son ennemi, alors c'est que notre relation s'était déjà défaite, non seulement en raison d'une dissonance nationale, mais en raison d'une dissonance humaine... » Stefan Zweig, Romain Rolland, Emile Verhaeren : une amitié à l'épreuve de la guerre.



Invité : Jean-Claude Idée, metteur en scène



13h45 -Le LSD



Nouvel épisode de notre série consacrée à la sérendipité, c'est-à-dire la capacité/ l'art de faire des découvertes grâce au hasard. Après le micro-ondes et la pénicilline, on va revenir sur la création d'une substance populaire durant les années 60 : le LSD. Une drogue développée lors de recherches faites pour créer un médicament. Retour avec Aline Jacobs sur la découverte de ce produit découvert par un certain Albert Hofmann.

