Un Jour dans l'Histoire : Rudyard kipling, un génie contesté sur Auvio

13h20 : Rudyard kipling, un génie contesté



Nous sommes le 10 décembre 1907, à Stockholm. Cérémonie de remise des prix Nobel. La première du genre a eu lieu six ans plus tôt. Rudyard Kipling est le premier lauréat anglophone, dans la catégorie des écrivains. Le secrétaire permanent de l'Académie suédoise, Carl David af Wirsen, se fend d'un discours qui associe l'auteur du « Livre de la jungle » à pas moins de trois siècles de littérature de son pays. Il dit : « l'Académie de Suède, en attribuant cette année le prix Nobel de littérature à Rudyard Kipling, souhaite rendre hommage à la littérature anglaise si riche de gloire diverses, ainsi qu'au plus grand génie que ce pays ait jamais produit dans le domaine de la narration. » Un peu moins de trente ans plus tard, le 18 janvier 1936, Kipling tire sa révérence. Il aura eu le temps de se faire autant d'amis que d'ennemis. Il reste, en effet, l'un des écrivains les plus controversés au monde.

Invitée : Myriam Campinaire, enseigne la littérature et est traductrice.



13h45 : Le four à micro-ondes



On poursuit notre série sur la sérendipité, et ces avancées scientifiques trouvées par hasard. Après la pénicilline, on va revenir sur une invention qui a bouleversé notre manière de cuisiner. L'invention du micro-onde. Un four « nouvelle génération » créé par l'Américain Percy Spencer. Retour sur cette histoire faite de chocolat, de radars et d'ondes avec Aline Jacobs

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire