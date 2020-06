Un Jour dans l'Histoire : L'histoire de Marguerite Duras sur Auvio

13h20 : L'histoire de Marguerite Duras



A l'automne 1984, le prix Goncourt est décerné, au troisième tour, à « L'amant », le roman de Marguerite Duras.Ce livre, qui se vendra à deux millions et demi d'exemplaires, en fera un écrivain de renommée internationale et aussi un personnage incontournable de la vie publique. Dès lors, on va lui demander son avis sur tout. On se souvient de son « sublime, forcément sublime » à propos de Christine Villemin, la mère du petit Grégory, ce petit garçon de quatre ans retrouvé mort assassiné dans une rivière, dans les Vosges. Un fait divers qui a bouleversé la France, et au-delà, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on va revenir aux fondamentaux de Duras : l'enfance en Indochine, l'obsession de la Shoah, l'avant-garde. Marguerite Duras, enfant du vingtième siècle.

Invitée : Laetitia Cénac, auteure de Marguerite Duras, l'écriture de la passion" (Ed. de La Martinière)



13h45 : La pénicilline



La pénicilline, les rayons X ou encore le four à micro-onde. Ces inventions ont toutes quelque chose en commun : elles ont été découvertes un peu par hasard. Des inventions auxquelles nous consacrons une mini-série cette semaine. Une mini-série consacrée à la sérendipité : un mot entré dans le dictionnaire il y a quelques années à peine et qui se définit comme la capacité, l'art de faire une découverte par hasard. On commence avec l'histoire de la pénicilline racontée par Aline Jacobs avec notamment des archives de la SONUMA

