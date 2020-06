Un Jour dans l'Histoire : La Belgique devient un Etat fédéral sur Auvio

13h20 : La Belgique devient un Etat fédéral



Nous sommes le 29 septembre 1992.

C'est ce jour-là que le Premier ministre présente à la presse un accord politique scellé la nuit précédente, qui doit mener à la 4ème réforme de l'Etat.

Une réforme qui fait de la Belgique un Etat fédéral à part entière.

Un Etat dont le fonctionnement est profondément modifié.

Ainsi, la Chambre des Représentants et le Sénat ne remplissent plus les mêmes rôles ; les Députés régionaux sont désormais élus directement au suffrage universel ; quant aux Communautés, elles obtiennent des moyens financiers importants qui leur permettent de mieux remplir leurs missions.

L'homme qui a conduit cette réforme s'appelle Jean-Luc Dehaene.

Si ses méthodes parfois peu orthodoxes ne plaisent pas à tout le monde, son style a le mérite de débloquer des situations politiques désespérées pour aboutir à des résultats concrets. Fédéraliste convaincu, homme d'Etat peu soucieux de son image et de sa popularité, celui que l'on a appelé le démineur a contribué à sa manière à façonner la Belgique d'aujourd'hui.



Retour sur un moment-clé de l'histoire institutionnelle de notre pays, avec Eric Loze et les archives de la SONUMA.



14 heures : « Philippe Noiret, l'élégance de l'art » 8/8



Et Dieu dans tout ça ? Et la mort et l'au-delà ? Ce sont les sujets dont parle Philippe Noiret dans ce dernier épisode ».



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitte et les voix de Noiret et Rochefort en archives

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire