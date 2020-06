Un Jour dans l'Histoire : Le Congo Colonial : Une histoire en question sur Auvio

13h20 : Le Congo Colonial : Une histoire en question



Nous sommes le 15 novembre 1908, au Parlement.

Après plus de deux ans de négociations, l'Etat indépendant du Congo est annexé par l'Etat belge.

Une annexion hâtée par les révélations de la Commission d'enquête de 1904 et par la campagne d'opinion qui a suivi, à l'étranger et dans le pays même, dirigée contre les méthodes de gouvernement et d'administration de Léopold II.

Les médias et les groupes d'action incriminant son autorité coloniale.

Travail forcé, mutilations, massacres ... le roi est dépeint comme un mégalomane avide d'argent à la tête d'un système brutal de pillage mettant le Congo à sac.

La position de son souverain devenue insoutenable, il est était impératif pour l'Etat belge d'intervenir.

Les accusations d'atrocité sont-elles fondées alors que dans les décennies qui ont suivi, un récit très différent va s'imposer dans les discours et les livres d'histoire : Léopold II intégrant le mythe belge de la « mission civilisatrice ».

Aujourd'hui, certains veulent déboulonner les statues du monarque : le Congo colonial est décidément une histoire en question...



Invités : Amandine Lauro, chercheuse qualifiée du FRS-FNRS à l'ULB et Idesbald Goddeeris, professeur à la KU Leuven.

Ils ont dirigé, avec Guy Vantemsche l'ouvrage « Le Congo colonial, une histoire en question » aux éditions de la Renaissance du Livre.



14 heures : « Philippe Noiret, l'élégance de l'art » 7/8



« Qui était Philippe Noiret à la ville ? Un homme épris de la musique de tango, amoureux de la peinture, qui collectionnait les grenouilles et les tables au grand désespoir de sa femme, Monique Chaumette. Un homme qui avait une religion, celle de l'amitié confie Bertrand Tavernier.



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitte et les voix de Noiret et Rochefort en archives

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire