Un Jour dans l'Histoire : Larousse, Littré et quelques autres : l'histoire des dictionnaires de français" sur Auvio

13h20 : Larousse, Littré et quelques autres : l'histoire des dictionnaires de français"



Nous sommes en 1740.

Voici ce que l'on peut lire à la page 1154 du deuxième volume du « Dictionnaire de la langue française, d'Emile Littré, à propos du « Dictionnaire de l'Académie française :

un ouvrage « dans lequel on n'avait d'abord eu pour objet que d' être utile la nation, est devenu un livre pour l'Europe .

La politique et le commerce ont rendu notre langue presque aussi nécessaire aux étrangers que leur langue naturelle. »

Comment sont nés les dictionnaires de la langue française, comment ont-ils évolué, quelle est leur influence encore aujourd'hui : c'est la leçon du jour.





Invité : Michel Francard, professeur de linguistique française à l'UCL.



14 heures : « Philippe Noiret, l'élégance de l'art » 6/8



Trois ans après le film la Grande Bouffe, Philippe Noiret décroche le César du meilleur acteur pour Le Vieux Fusil qu'il a tourné aux côtés de Romy Schneider. Les récompenses, Noiret n'en veut pas.



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitte et les voix de Noiret et Rochefort en archives

