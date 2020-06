Un Jour dans l'Histoire : La justice Belge, les bourreaux allemands et la Shoah sur Auvio

13h20 : La justice Belge, les bourreaux allemands et la Shoah



Nous sommes le 28 décembre 1949, à Bruxelles.

Ce jour-là, Otto Siegburg, policier allemand membre de la Gestapo, est condamné à mort par le Conseil de guerre, pour avoir commis un crime contre l'humanité à travers l'assassinat de Hillel Erner, Juif Polonais.

Ce procès constitue un précédent unique parmi les décisions judiciaires belges puisque la plupart des criminels de guerre allemands ont été condamnés seulement pour crime de guerre et non pour crimes contre l'humanité.

Or, à l'époque et dans les années qui ont suivi, cette décision n'a pas eu le retentissement auquel on pouvait s'attendre.

Aujourd'hui, il s'inscrit dans un débat sur l'impunité dont aurait bénéficié les criminels de guerre nazis.

Il apporte un nouvel éclairage sur les procès belges d'après-guerre qui ont été perçus comme des échecs.

Les magistrats ont-ils occulté le génocide des Juifs de Belgique comme le reproche leur en a été fait ?



Invitée : Marie-Anne Weisers docteure en histoire contemporaine et autrice « La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah » Éditions de l'Université de Bruxelles



14 heures : « Philippe Noiret, l'élégance de l'art » 5/8



En 1968, Yves Robert propose à Philippe Noiret le rôle titre d'Alexandre le bienheureux. Le film est un succès international et propulse Noiret au rang des vedettes. La décennie suivante, Noiret tourne dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri, critiqué et loué, le film déchaînera les passions.



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitte et les voix de Noiret et Rochefort en archives

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire