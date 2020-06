Un Jour dans l'Histoire : La chrétienté médiévale ou le rêve d'une papauté impériale sur Auvio

13H20 : La chrétienté médiévale ou le rêve d'une papauté impériale



Nous sommes le 11 novembre 1215.

Le pape Innocent III ouvre le quatrième concile du Latran.

Environ 800 abbés et 400 évêques se réunissent dans la basilique romaine dont les papes du Moyen Âge ont fait leur principale résidence.

Cette assemblée représente une sorte d'apogée de l'influence papale dans la société médiévale.

L'aboutissement éclatant des efforts de renouveau inauguré, 150 ans plus tôt, par Grégoire VII.

Pendant les trois semaines que dure le concile, de nombreuses décisions sont prises qui renforcent l'emprise du Saint-Siège sur la chrétienté occidentale.

Comment en est-on arrivé là ?

Je vous emmène au tournant de l'An Mil...



Invité : Thomas Tanase, diplômé de l'Institut d'Études politiques de Paris, docteur et professeur agrégé d'histoire.

Auteur de l'article « Chrétienté médiévale, le rêve d'une papauté impériale » Hérodote.net



14 heures : « Philippe Noiret, l'élégance de l'art » 4/8



« Durant les années 1960, il fait également une rencontre déterminante, celle de Jean Rochefort qui deviendra l'un de ses plus proches amis. Ensemble, ils monteront régulièrement à cheval. « Tu es lourd mais tu montes léger » lui dit un jour Nelson Pessoa. Le compliment le touche. En plus d'être un loisir qui l'apaise, l'équitation lui donnera également confiance en lui. »



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitte et les voix de Noiret et Rochefort en archives

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire