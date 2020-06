Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 Roland Garros : Première traversée aérienne de la mer Méditerranée 23 septembre 1913



Nous sommes au matin du 23 septembre 1913, dans le Var, aujourd'hui département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Il est très exactement 5h47.

La météo est plutôt avenante.

Elle sourit, ce matin-là, à un jeune homme de vingt-cinq ans, qui est un peu anxieux tout de même.

Il a passé les heures précédentes dans une sorte de recueillement, évaluant le danger de ce qu'il va entreprendre.

Ce jeune homme est français, né à la Réunion ; il est aviateur.

Il s'apprête à effectuer, ni plus ni moins, la traversée de la méditerranée, en avion.

C'est une première.

Il va partir de Fréjus et se poser à Bizerte, au nord de la Tunisie, 730 kms plus loin.

7heures 53 minutes plus tard, le jeune homme entre dans l'histoire, il s'appelle Roland Garros.



Invité : Etienne Reunis, archéologue et historien- spécialisé en aviation au Musée Royal de l'Armée et d'histoire militaire



14 heures : « Philippe Noiret, l'élégance de l'art », documentaire en 8 épisodes



Episode 2 : « Philippe Noiret intègrera le TNP de Jean Vilar et passera 7 ans de sa vie dans cette troupe. Plus que l'apprentissage de son métier, le TNP sera pour lui une école de vie. Il y rencontrera son épouse, Monique Chaumette.»



Une série réalisée par Cécile Poss avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitte et les voix de Noiret et Rochefort en archives

