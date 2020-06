Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Les derniers jours d'Hitler



Nous sommes le 30 avril 1945, au centre de Berlin.

C'est-là qu'Adolf Hitler s'est retranché, dans un bunker situé à quelques mètres, sous le jardin, de la nouvelle chancellerie du Reich. C'est-là qu'il met fin à ses jours en compagnie de celle qu'il a épousé la veille, Eva Braun.

Un peu plus d'un an plus tard, le 16 août 1946, Traudl Junge, la secrétaire particulière du führer, sera interrogée par l'état-major du contre-espionnage américain.

Elle dira : « J'ai regardé ma montre quand la détonation a secoué le bunker, il était 16h10.

J'ai emmené les enfants dans leur chambre et me suis assise à table.

Peu après une odeur d'essence a pénétré dans la pièce, des portes se sont ouvertes et refermées, des gens marchaient.

Finalement le Sturmbannführer Günsche est venu et s'est assis près de moi et a dit :

« Maintenant, j'ai accompli le dernier et le plus difficile ordre de ma vie.

J'ai brûlé le chef et Eva .

Eva était encore chaude quand je l'ai remontée, mais le poison sentait horriblement.

Je ne peux plus endurer cette odeur.

Le Sturmbannführer Heinz Linge a porté le corps du chef dehors.

Maintenant, il y a un tas de cendre, c'est tout ce qu'il reste » »

Que sait-on des derniers jours d'Hitler ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre...



Invité : Hugues Wenkin, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, auteur de l'article « Huis clos dans un bunker, Hitler face à son destin » in la revue « 1944 », numéro 04 « A l'assaut du Reich ».





14 heures « Philippe Noiret, l'élégance de l'art », documentaire en 8 épisodes



« Ce premier volet revient les origines de l'acteur, ses origines familiales mais aussi théâtrales. Cancre à l'école, il sera aiguillé vers la comédie par l'un de ses professeurs. Noiret, lui-dit-il, vous n'aurez pas votre bac. Que vous plairait-il de faire dans la vie ? Jouer la comédie répondra Philippe. Ce même professeur se chargera d'annoncer la nouvelle aux parents Noiret et de faire jouer le jeune adolescent devant des acteurs renommés. »



Une série réalisée par Cécile Poss avec des interview inédites d'Antoine de Meaux, ami et biographe, son épouse Monique Chaumette, ses amis Bertrand Tavernier, Bruno Putzulu, Thierry Lhermitt et les voix de Noiret et Rochefort en archives

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire