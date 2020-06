Un Jour dans l'Histoire : NIETZSCHE : Tentative de récupération par les nazis et les fascistes sur Auvio

13h20 NIETZSCHE : Tentative de récupération par les nazis et les fascistes



Nous sommes en 1883, dans son ouvrage intitulé « Zarathoustra II », au chapitre « Du dépassement de soi », Friedrich Nietzsche écrit :

« Là où j'ai rencontré la vie, j'ai rencontré la volonté de puissance, et ce secret, c'est la vie même qui me l'a confié ; vois-tu, dit-elle, je suis ce qui est sans cesse contraint de se dépasser, et toi aussi, chercheur, tu n'es qu'un chemin, que la trace de ma volonté ; à vrai dire, ma volonté de puissance marche dans les traces de ta volonté de vérité.

C'est seulement où il y a de la vie qu'il y a aussi de la volonté, non pas volonté de vie mais volonté de puissance. »

L'année suivante, à la mi-juin 1884, le philosophe allemand écrira à sa sœur :

« Je frémis en songeant à tous ceux qui se réclameront de mon autorité ».

Et en effet, ils seront nombreux à le faire au XXe siècle.

Ainsi Hitler qui rend visite, en 1932, à Elisabeth qui règne sur les archives de son frère ; Mussolini qui subventionne un travail d'édition de ses œuvres...

Nazis et fascistes ont tenté de récupérer la pensée de Nietzsche dans leur propagande d'une idéologie raciste.

Cela est-il justifié ?

Y sont-ils parvenus ?

Nietzsche en sort-il abîmé ?



Invité : Marc de Launay, chercheur aux Archives Husserl de Paris, dirige la publication des Œuvres de Nietzsche dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

Auteur de : « Nietzsche et la race » ; éd. du Seuil.



