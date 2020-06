Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Joseph Kessel et Germaine Sablon : amour et résistance



Nous sommes le 9 octobre 1935, à Paris.

Tout le beau monde, s'est donné rendez-vous place Pigalle, au Trône, le nouveau cabaret d'O'dett, un célèbre comique travesti.

La salle est bondée et dans le public, on peut apercevoir le célèbre écrivain Joseph Kessel et sa compagne, Katia.

Sur la scène, la soirée débute avec un tango fredonné par une longue silhouette au visage gracieux percé de deux yeux bleu azur et nimbé d'une chevelure blond doré.

Germaine Sablon, dans une robe blanche, largement décolletée, éblouit l'assistance.

Joseph Kessel, lui, est frappé par la foudre...

Ce soir-là, c'est l'entame d'une relation qui va durer presque dix ans.

Cette liaison tumultueuse va mener Joseph et Germaine, du Paris de l'entre-deux-guerres qui s'enivre de jazz, de vodka et d'opium, jusqu'à la Résistance au nazisme du début des années '40.

Leur complicité donnera naissance au « Chant des partisans », l'hymne de la Résistance française écrit par Kessel et son neveu Maurice Druon.

Un chant que Germaine Sablon sera la première à enregistrer.





Invitée : Dominique Missika, autrice de « Un amour de Kessel » éd. Seuil.



14 Heures : Louis De Funès (11/12)



« Dans cet avant dernier volet, Louis de Funès se confie sur sa vie, sur ses passions que sont la nature, la culture bio, le jardin et les oiseaux. En 1975, l'acteur est victime de 2 infarctus, il nous raconte comment il a vécu cette épreuve »



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire