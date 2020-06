Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13H20 : « Cartouche, roi du pavé de Paris »



Nous sommes en novembre 1721.

Thomas-Simon Gueullette, substitut du procureur royal, témoin de l'aventure du plus célèbre bandit de l'époque, note :

« Je suis le premier surpris par l'évolution du personnage ; il y a quelques mois c'était l'ennemi public n°1, et peu à peu, les Parisiens se mettent à adorer celui qui tient tête au pouvoir, le nargue et impose sa violence.

L'engouement enfle jour après jour et il se murmure que les visiteurs font la queue à la porte de son cachot, qu'on se dispute le plaisir de le voir, ce qui permet aux guichetiers d'empocher d'appréciables pourboires.

On dit même que des dames de qualité lui rendent visite. »

Un ennemi public en prison donc...

C'est en effet le 14 octobre 1721, que Cartouche a été écroué.



Invité : Gilles Henry « Cartouche, roi du pavé de Paris » paru éditions du Rocher

Editions du Rocher



14 heures : Louis De Funès (10/12)



« Cette société qui a tant critiqué Louis devient elle-même la cible de critiques lancées par Louis de Funès, Gérard Oury et Danièle Thompson. Les Aventures de Rabbi Jacob n'épargne pas les racistes, les antisémites, les petits esprits.

Louis de Funès nous parle aussi beaucoup de sa mère qui aura été son professeur de comédie à son insu. »



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire