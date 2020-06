Un Jour dans l'Histoire : Jean-Michel Basquiat sur Auvio

13h20 : Jean-Michel Basquiat



Nous sommes le 12 août 1988, à NoHo, un quartier de Manhattan à New York.

C'est dans le studio que lui louait Andy Warhol, dans la Great Jones street, que l'on retrouve le corps de Jean-Michel Basquiat.

L'artiste, d'à peine 28 ans, a succombé à une overdose d'héroïne et de cocaïne.

Artiste majeur de ce que l'on a appelé la contreculture, il laisse derrière lui une œuvre de plus de huit cents tableaux et mille cinq cents dessins.

« J'aime les dessins d'enfants, disait-il, et ce qui me plait vraiment et qui m'a influencé, ce sont les travaux des enfants entre trois et quatre ans.

Je fuis la logique linéaire de l'adulte pour m'approcher de la logique immédiate de l'enfant.

Comme eux, j'aime « pêcher » dans l'histoire de l'art ».

Alors que l'artiste est associé étroitement au Street Art, il semblait pourtant s'en défendre :

« Mon travail n'a rien à voir avec les graffitis.

C'est de la peinture, ça l'a toujours été.

J'ai toujours peint.

Bien avant que la peinture ne soit à la mode ».

Retour sur le parcours de celui qui prétendait avoir réappris à peindre à Andy Warhol...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Louis De Funès (9/12)



« Louis de Funès n'a pas été épargné par la Critique, allant même jusqu'à comparer ses films à des chambres à gaz. Louis de Funès finira d'ailleurs par arracher la première page des spectacles de son journal de crainte d'y lire, à nouveau, une critique assassine. Il faudra attendre le film Les Aventures de Rabbi Jacob pour que la critique reconnaisse unanimement son talent. »



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet

