Un Jour dans l'Histoire : Être instituteur au début du 20 XXe siècle sur Auvio

13h20 : Être instituteur au début du 20 XXe siècle



Nous sommes le 6 décembre 1914, à Saint-Gilles.

Ce jour-là, un instituteur, Désiré-Joseph Debouck participe à la saint Nicolas.

Plus tard, il s'en souviendra comme de « la plus émouvante des réunions scolaires ».

Il écrira :

« pour répondre comme tant d'autres à l'appel de la charité, j'avais apporté mon offrande à l'école la plus pauvre du faubourg.

Quelques sachets de sucreries, des jouets qui avaient servi, c'était le don de tout le monde.

Les enfants de riches se dépouillaient en faveur des déshérités, de joujoux superflus, devenus ennuyeux peut-être, ou parfois simplement brisés !

On vit marcher le long des galeries, descendre successivement de l'étage, traverser le préau vitré et entrer dans la grande salle, par rang de deux, sauf le désordre, les marmots des classes élémentaires.

C'étaient des petits corps très drôles, avec des visages blancs et les yeux cernés, une écharpe tordue autour du cou, des galoches aux pieds, les mains dans les poches ; et reniflant à chaque instant, ou s'appelant d'une toux qu'un écho dans leurs poitrines prenait plaisir à répéter toujours (...)

Nul souvenir ne me vaudra plus tard l'émotion de cette fête de bonne volonté, de cette saint Nicolas de guerre où je préparai des enfants à recevoir, dans le joie, les débris du bonheur des autres. »

Cela, Désiré-Joseph Debouck, devenu d'Orbaix, le racontera dans un livre intitulé « Le don du maître ».

C'est sur les traces d'un instituteur au début du vingtième siècle que nous partons...



Invité: Renaud Denuit, écrivain, journaliste, conférencier au Collège Belgique et à l'UTL (Université du Temps Libre) de Lille.

Auteur de la préface du récit de Désiré-Joseph d'Orbaix « Le don du maître » éditions Samsa.







14 heures : Louis De Funès (8/12)



« Une belle complicité va unir Gérard Oury et Louis de Funès. Les deux hommes s'entendent à merveille. Ce quatrième volet revient sur le talent d'improvisation de Louis de Funès, celui du duo Bourvil-de Funès, sur le rythme et le tempo si important dans le jeu de l'acteur. Louis de Funès nous parle de ses inspirations et des comédiens qu'il admire, dont il s'inspire. Nous entrerons également dans le laboratoire de l'acteur, ce qui fait ses caractéristiques, son jeu inimitable, ce qui fait son talent. »



Une série réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet

