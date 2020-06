Un Jour dans l'Histoire : Une histoire de la laïcité sur Auvio

Nous sommes le 09 décembre 1905.

C'est ce jour-là qu'est publié, dans le Journal officiel de la République française, la « Loi de séparation des Églises et de l'État ».

Concluant des années de tensions entre confessionnels et non confessionnels, malgré les craintes et les protestations des catholiques et après avoir divisé une partie de la gauche, cette loi historique a été votée par 341 voix contre 233 à la Chambre et par 181 voix contre 102, au Sénat.

Elle met fin à la notion de « culte reconnu » et fait des Églises des associations de droit privé.

Son article 1er dit :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes [...] ».

Quant à l'article 2, il stipule que :

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. [...] »

La loi de 1905 invente une forme de laïcité à la française.

Comment la laïcité s'est-elle inscrite dans les autres parties du globe ?

A quand remonte l'idée de séparation des Eglises et des Etats ?

Comment a-t-elle évolué ?

