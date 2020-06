Un Jour dans l'Histoire : La place des femmes et des esclaves dans l'empire ottoman sur Auvio

13h20 : La place des femmes et des esclaves dans l'empire ottoman



Si l'on ouvre grands nos manuels d'histoire, on se rendra vite compte que le seizième siècle européen y tient une place de choix.

Et pour cause : époque charnière de la Renaissance.

Siècle de culture par excellence avec les grands princes italiens soutenant des artistes qui la porteront vers des sommets.

C'est aussi une pensée renouvelée par les humanistes et des souverains, comme François I, en France, et Henri VIII d'Angleterre, qui consolident les fondements de l'état moderne.

Mais le seizième siècle revêt également une importance considérable pour l'orient arabo-musulman qui connait, lui aussi, de profonds bouleversements.

Retour vers l'empire ottoman.

Invité : François Reynaert, journaliste au Nouvel Observateur.

« L'Orient mystérieux et autres fadaises- 2500 d'histoire autour de la Méditerranée », fayard.





14 heures : Louis de Funès (5/12)



« Louis de Funès foule les planches de théâtre et de cinéma à un rythme effréné. Devant la caméra d'Edouard Molinaro, l'acteur tourne Oscar et Hibernatus. Le tournage est pour le moins houleux, l'entente entre l'acteur et le réalisateur n'est pas au rendez-vous. »



Une série de 12 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet

