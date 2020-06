Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : La deuxième révolution copernicienne : quand le soleil quitte le centre de l'Univers



Nous sommes le 26 avril 1920, au musée national d'histoire naturelle des États-Unis de la Smithsonian Institution, à Washington, D.C.

Ce jour-là a lieu ce que l'on appellera le « Grand Débat ».

En réalité, une série de discussions sur la complexité de notre univers, notamment sur la place des galaxies.

Deux acteurs du monde de l'astronomie vont confronter leur point de vue : Harlow Shapley et Heber Curtis.

Le premier soutient que l'univers observable ne s'étend pas au-delà de la Voie lactée, tandis que le second prétend le contraire.

Ces échanges annoncent un immense bouleversement dans l'état des connaissance scientifiques : une deuxième révolution copernicienne, près de cinq siècles après la première qui avait placé le soleil au centre de l'univers.

En effet, si ce «Grand débat » ne fait pas date à son époque, il enclenche une décennie prodigieuse qui prouvera, entre autres avancées, l'existence d'une myriade de galaxies autres que la nôtre, rejettera le Soleil en périphérie de la Voie lactée et envisagera un univers en expansion.



Invitée : Yaël Nazé, chercheuse FNRS et astrophysicienne à l'ULiège, spécialiste des étoiles massives et de leurs interactions avec leur environnement.



