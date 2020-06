Un Jour dans l'Histoire : Etienne-Gaspard Robertson : maître des illusions sur Auvio

13h20 : Etienne-Gaspard Robertson : maître des illusions



Nous sommes à la fin du dix-huitième siècle.

Parti de Liège pour monter à Paris, un abbé, ayant talent de dessinateur et un goût immodéré pour la physique, va subjugué le public du temps des Lumières. Un public encore souvent pétri de superstitions et amateur de sciences occultes.

Notre homme se fait appeler Etienne-Gaspard Robertson.

Il est le génial inventeur d'un appareil révolutionnaire le Fantascope.

Une machine qui lui permet de créer des images mouvantes et même, dira-t-on, de ressusciter les morts !

Une invention qui fera peur, qui lui vaudra des ennuis avec les autorités, mais qui n'est pas pour rien dans l'invention, un siècle plus tard, du septième art.



14 heures : Louis de Funès (3/12)



Louis de Funès est un acteur incontournable. Sa célébrité n'est toujours pas démentie 37 ans après sa disparition. A cette occasion, nous célébrons ce talent inimitable à travers une série de 12 épisodes réalisée par Cécile Poss et Pierre Devalet.

« Le troisième volet évoque le rire en France au début des années 1950, la conception du rire de Louis de Funès, les Branquignols.

Louis de Funès caresse un rêve, il souhaite être un excellent second rôle. »

