Un Jour dans l'Histoire : 1520 - Au seuil d'un monde nouveau sur Auvio

13h20 : 1520 - Au seuil d'un monde nouveau



Année en suspens, elle se caractérise non par un événement majeur mais par une multiplication de faits qui font basculer le Moyen Âge dans la modernité.

En 1520, les rivalités européennes s'exacerbent. Deux jeunes souverains, Charles Quint et François Ier, rêvent d'empire universel. L'Europe se fragmente, dans la magnificence du camp du Drap d'Or, alors qu'un ennemi pressant se réveille à l'Est, avec l'avènement de Soliman le Magnifique. À ces tensions s'ajoute une dynamique d'expansion : suivant l'Espagne, la France et l'Angleterre se lancent dans la conquête de nouveaux territoires tandis que le Portugal étend sa domination du Brésil à la Chine.

1520 est aussi l'année des grandes découvertes, avec Magellan, et d'une profonde mutation de la connaissance du monde. Celle-ci encourage la critique d'une société en proie au doute et aux rêves d'âge d'or, au milieu de laquelle Luther apparaît comme une force de dissolution du monde chrétien.



Invité : Guillaume Frantzwa , archiviste paléographe et docteur en histoire de l'art à l'université Paris-I



14 heures : Louis de Funès (2/12)



Louis de Funès est un acteur incontournable. Sa célébrité n'est toujours pas démentie 37 ans après sa disparition.

A cette occasion, nous célébrons ce talent inimitable à travers une série de 12 épisodes réalisée par Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire