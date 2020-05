Un Jour dans l'Histoire : Le droit privé sous l'ancien régime sur Auvio

13h20 : Le droit privé sous l'ancien régime



Nous sommes en 1771, à Namur, au cours d'un procès qui doit faire la part des responsabilités dans une affaire qui oppose les associés d'une verrerie.

Le litige dégénère rapidement en accusation de débauche d'une des parties.

Débauche qui expliquerait un coupable laisser-aller dans la gestion de l'entreprise.

Dans le compte-rendu du procès, on peut ainsi lire :

« Il est de notoriété publique que l'intimé s'était laissé posséder d'une passion pour une fille de ce moulin en dépits même des devoir conjugaux, et qu'il a poussé ses poursuites si loin qu'il lui a suscité de la postérité.

Peut-on s'imaginer d'avoir dû parvenir à couronner ses feux criminels, sans de longues et fréquentes assiduités ? ».

L'accusation d'immoralité est un procédé courant employé par les praticiens du droit privé, à l'époque.

Il s'agit de déprécier l'adversaire.

Pour y parvenir, on peut aussi arguer de sa cupidité, de son goût pour la chicane ou encore de sa sottise.

Qu'en est-il de la pratique du droit privé sous l'Ancien Régime, c'est la question du jour ?





Invité : Marc Ronvaux, président de la Société royale Sambre et Meuse.

Thèse de doctorat en sciences juridiques à l'UCL sur le droit privé de l'Ancien Régime.



14 heures : La naissance de la physique quantique (5/5)



« Grâce à cette révolution scientifique du début du XXe siècle, nous disposons aujourd'hui de la science de l'infiniment petit. Grâce à la physique quantique, notre technologue s'est considérablement développée et nous avons pu mettre au point les GPS, téléphones portables, ordinateurs, écrans leds, pet scan..... »



Une série réalisée par Cécile Poss avec les voix d'Einstein, Max Planck, Niels Bohr en archives et plus récemment Etienne Klein et Michel Cazenave et de nouvelles interviews :



-Pierre Marage : Professeur à l'Université Libre de Bruxelles - Physique des particules élémentaires - Histoire des Sciences



-Pasquale Nardone : Professeur à l'Université Libre de Bruxelles - Mécanique quantique



-Marc Henneaux : Directeur des Instituts Physique et Chimie Solvay - Professeur à l'Université Libre de Bruxelles - Théorie quantique des champs - Physique des particules élémentaires.



-Nicolas Coupain : Historien et Consultant auprès du Groupe Solvay.



-Jean-Marie Solvay : Arrière-arrière-petit-fils d'Ernest Solvay

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire