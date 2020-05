Un Jour dans l'Histoire : Histoire(s) de Flandre sur Auvio

13h20 : Histoire(s) de Flandre



Nous sommes le 16 février 1128, dans le comté de Flandre.

L'année précédente, Charles le Bon, le comte de Flandre, a été assassiné dans l'église Saint-Donat, sur la place du Bourg à Bruges.

Le roi de France, qui est le suzerain du comte de Flandre, a rapidement désigné un successeur afin de rétablir le calme dans la région.

C'est à un noble normand, Guillaume Cliton, qu'est confié la lourde tâche.

Celui-ci va mener une politique qui va susciter une vive opposition : prélèvement d'impôts, violation des coutumes locales, arrestations arbitraires et dialogue compliqué avec les villes.

Le 16 février 1128 donc, un gentilhomme que l'on connait sous le nom d'Iwein d'Alost décide de faire part de ses griefs à l'autorité.

Il dit :« A Lille, vous avez utilisé la violence, traité les citoyens de Saint-Omer de manière illégale et malveillante et, maintenant, vous voulez encore maltraiter les citoyens de Gand (...)

Vous avez trahi votre serment et bafoué nos droits ! », lance courageusement le représentant des Gantois.

Avec ce conflit, les villes vont commencer à s'affirmer en tant qu'acteur capable de peser dans la politique et les citoyens jouer un rôle réel dans la marche du comté.

Cet épisode, et d'autres que nous allons vous raconter aujourd'hui, est l'un des nombreux qui ont forgé l'histoire de la Flandre.





Invité : Marc Boone, professeur d'histoire médiévale à l'université de Gand, membre de l'Académie royale flamande pour les sciences et les arts.

Codirecteur de l'ouvrage « Histoire mondiale de la Flandre » ; éd. Renaissance du Livre.



14 heures : La naissance de la physique quantique (4/5)



« Les quanta ont jeté les bases d'une nouvelle physique mais les scientifiques ne sont pas au bout de leurs surprises. Ils vont devoir jongler avec des notions difficilement acceptables pour des esprits rationnels ! Hasard, incertitude, aléatoire et probabilité feront désormais partie de leur quotidien. »



Une série réalisée par Cécile Poss avec les voix d'Einstein, Max Planck, Niels Bohr en archives et plus récemment Etienne Klein et Michel Cazenave et de nouvelles interviews :



-Pierre Marage : Professeur à l'Université Libre de Bruxelles - Physique des particules élémentaires - Histoire des Sciences



-Pasquale Nardone : Professeur à l'Université Libre de Bruxelles - Mécanique quantique



-Marc Henneaux : Directeur des Instituts Physique et Chimie Solvay - Professeur à l'Université Libre de Bruxelles - Théorie quantique des champs - Physique des particules élémentaires.



-Nicolas Coupain : Historien et Consultant auprès du Groupe Solvay.



-Jean-Marie Solvay : Arrière-arrière-petit-fils d'Ernest Solvay

