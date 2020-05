Un Jour dans l'Histoire : Les deux vies d'Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (1838-1868) sur Auvio

13h20 : Les deux vies d'Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (1838-1868)

Seul manuscrit connu d'un.e hermaphrodite au XIXe siècle, les Souvenirs d'Adélaïde Herculine, dite Alexina Barbin, ont été publiés en 1978 par Michel Foucault sans que l'anonymat des personnes et des lieux jalonnant son parcours n'ait pu être levé. Il en a été de même lors des rééditions de ce texte iconique dans l'histoire de la transidentité. Une recherche approfondie dans les archives a permis de reconstituer avec précision la jeunesse de la pieuse Barbin en Charente-Maritime. De l'hospice au couvent, du cours normal d'institutrices à son premier poste, de son départ pour Paris à son suicide, Adélaïde Herculine devenue Abel livre une part de ses mystères. Accompagné d'un essai sur les « erreurs de sexe », qui la.le replace dans l'histoire des intersexes au XIXe siècle, l'ouvrage interroge la pertinence de l'ordre sexuel binaire, à l'heure où se développe le militantisme en faveur d'une fluidité transidentitaire et où de nombreux pays légalisent un « troisième » ou « autre » sexe.



Invitée : Gabrielle Houbre est historienne à l'Université de Paris. Spécialiste en histoire sociale et culturelle et en études de genre, elle travaille sur la sexualité et la transidentité.

« Les deux vies d'Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (1838-1868) » aux Editions PUF



14 heures : La naissance de la physique quantique (2/5)



« Les plus grands savants de l'époque sont réunis à Bruxelles. C'était lors du premier congrès Solvay de 1911. Einstein, Curie, Nernst, Lorentz, Planck discutent des quanta. Un étrange phénomène qui est en parfait désaccord avec la physique classique. C'est le début d'une véritable révolution qui permettra la naissance de notre physique moderne, la mécanique quantique. »



Une série réalisée par Cécile Poss avec les voix d'Einstein, Max Planck, Niels Bohr en archives et plus récemment Etienne Klein et Michel Cazenave

