Un Jour dans l'Histoire : Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion sur Auvio

13h20 : Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion



Nous sommes le 23 juillet 1562, à Pontoise, à environ vingt-cinq kilomètres au nord-ouest de Paris.

Ce jour-là, Jean Boicervoise est mis à mort, sur la place de Grève.

L'homme est le lieutenant civil du bailli de la cité, il est aussi seigneur de Rougemont.

Il est accusé d'avoir voulu livrer la ville au protestant, très précisément d'avoir voulu y installer un temple.

Un chroniqueur rapporte :

« Le bourreau ne l'eut pas presque exécuté que les enfants prirent, entre les mains, le corps mort et le trainèrent parmi la boue, le déchirèrent en beaucoup de pièces, et puis le jetèrent à la rivière ».

Durant les affrontements des guerres de Religion qui ont déchiré la France de la deuxième moitié du XVIe siècle, des enfants catholiques, âgés de six à douze ans, ont participé aux massacres des hérétiques.

En 1561 déjà, alors que les guerres n'ont pas encore réellement commencé, on note des troubles en plusieurs endroits du royaume : le 9 octobre, à Auxerre, le 26 décembre à Lyon, des petits enfants s'en prennent aux huguenots en leur lançant des pierres, un témoin dit même avoir entendu des coups de pistolet.

Alors, comment expliquer la présence de ces jeunes, devenus tortionnaires, au cœur de ces violences fanatiques ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre.



Invité : Denis Crouzet, professeur d'histoire moderne à Sorbonne-Université.



14 heures : La naissance de la physique quantique (1/5)



« Cette série retrace la naissance de la physique quantique, notre physique moderne au fil des congrès Solvay, qui ont véritablement été le lieu où s'est fait la sciences entre 1911 et 1930. Qualifiés de véritable Sabbat de Sorcières par Albert Einstein, les congrès Solvay, qui ont débuté en 1911, ont été une véritable révolution dans l'histoire de la physique. Les plus grands savants de l'époque tels Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, Niels Bohr et d'autres se sont réunis à Bruxelles tous les 3 ans sur l'invitation de l'industriel belge et passionné de sciences, Ernest Solvay. Ce dernier souhaitait faire de Bruxelles le centre de la recherche scientifique. Afin de bien comprendre pourquoi la découverte des quanta a été un véritable tournant scientifique, nous nous intéressons aujourd'hui à l'état de la physique avant cette fameuse découverte.



Une série réalisée par Cécile Poss avec les voix d'Einstein, Max Planck, Niels Bohr en archives et plus récemment Etienne Klein et Michel Cazenave) et de nouvelles interviews

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire