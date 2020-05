Un Jour dans l'Histoire : L'histoire d'Andrée Geulen sur Auvio

13h20 : L'histoire d'Andrée Geulen



Nous sommes au printemps 1943. Une jeune institutrice bruxelloise, Andrée GEULEN prend une décision qui va changer sa vie à jamais : elle rejoint le Comité de Défense des Juifs, mouvement de résistance affilié au Front de l'indépendance, qui se charge de trouver des hébergements pour les Juifs persécutés par l'occupant allemand.



Andrée GEULEN fait partie de la section « enfants » de ce Comité. Sa tâche consiste à contacter des familles juives et à les convaincre de se séparer de leurs enfants afin de les cacher, de les amener en lieu sûr, sous une fausse identité.



Pendant plus d'un an, Andrée GEULEN sillonne la Belgique en compagnie d'enfants juifs parfois âgé de quelques mois seulement. Sans jamais se faire arrêter, elle parvient à mettre à l'abri des centaines d'enfants, grâce à la complicité de nombreuses familles d'accueil et d'institutions catholiques.



Voici l'histoire d'Andrée GEULEN racontée par Eric Loze, avec la collaboration

de la SONUMA et de Pascale Tison.



14 heures : Clint Eastwood (5/5)



Rencontre avec Bernard Benoliel , l'auteur du livre « Le grand livre de Clint Eastwood » Collections Grands Cinéastes/ Cahiers du cinéma

Une série en 5 épisodes réalisée par Jean-Louis Dupont

