Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Entre science et foi : les Universités au Moyen-Age



Nous sommes au mois de mars 1229, à Paris.

Comme le veut la tradition estudiantine, les festivités du mardi gras sont l'occasion de grandes beuveries dans les rues du Quartier latin.

Mais cette année-là, une altercation éclate entre un groupe d'étudiants et le propriétaire d'une taverne qui les fait jeter à la rue.

Les fêtards reviennent, le lendemain, en nombre, armés de bâtons et de gourdins : ils veulent en découdre avec le tavernier.

Ils pénètrent de force dans l'établissement, rossent son propriétaire et saccagent les lieux.

Des rixes éclatent dans les rues avoisinantes.

C'est alors que Blanche de Castille, alors régente de France pendant la minorité du futur roi Saint Louis, décide de mettre de l'ordre et fait réprimer l'émeute, violemment.

La garde de Paris s'en prend si brutalement aux étudiants que certains meurent dans la bataille.

L'émotion est très vive au sein de l'Université, parce que ces étudiants sont tombés sous les coups d'un corps armé relevant du pouvoir civil, alors qu'étant clercs, ils dépendaient, théoriquement de l'autorité ecclésiastique.

La grève est déclarée...

Comment s'organise l'Université au Moyen Âge ?

Entre science et foi, entre pouvoir du roi et mainmise de l'Eglise, le combat vers l'autonomie est bien ardu...



Invité : Thibaut Radomme, historien de l'art et archéologue - Médiéviste.



14 heures : Clint Eastwood (4/5)



Rencontre avec Bernard Benoliel , l'auteur du livre « Le grand livre de Clint Eastwood » Collections Grands Cinéastes/ Cahiers du cinéma

Une série en 5 épisodes réalisée par Jean-Louis Dupont

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire