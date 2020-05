Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Raymond De Becker, intellectuel et collabo



Nous sommes le 8 mai 1945.

Libéré quelques jours plus tôt par les troupes françaises, Raymond De Becker arrive à Bruxelles, par le train.

Il est 15h15. Aussitôt l'ancien rédacteur en chef du Soir « volé » est interpellé et arrêté. Incarcéré à la prison de Saint-Gilles, il est condamné à mort, le 24 juillet 1946, par le Conseil de guerre de Bruxelles pour avoir, notamment, « attenté à la sûreté de l'Etat et ébranlé la fidélité des citoyens envers le roi et l'Etat. »

Observer le parcours de Raymond de Becker c'est regarder ce que fut la collaboration intellectuelle au cours de la période de la Deuxième Guerre mondiale qui déboucha sur l'illusion d'une Europe allemande.

Invités : Etienne Deschamps, collaborateur scientifique à l'UCL et Hubert Roland, maître de recherches du Fonds de la Recherche scientifique-FNRS belge, professeur à l'UCL :« Raymond De Becker , itinéraire et facettes d'un intellectuel réprouvé » Editions PIE Peter Lang.



14 heures : Saigon ou Hô-Chi-Minh-Ville, la plus grande ville du Vietnam.



Ville multiple à l'énergie débordante, Saigon est aussi connue pour ses édifices coloniaux français.

L'invitée de Johanne Dussez , notre partenaire à la Première radio Suisse Romande est Sabrina Rouillé, auteure du livre "Portraits de Saigon" Hikari éditions.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire