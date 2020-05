Un Jour dans l'Histoire : L'alliance de l'Eglise et de l'Etat sous l'ancien Régime sur Auvio

13h20 : Pour Dieu et pour le Roi : L'alliance de l'Eglise et de l'Etat sous l'ancien Régime



Nous sommes le 05 décembre 1793, à Paris.

La scène se passe dans la chapelle de la Sorbonne.

Là où repose, depuis 101 ans, dans un caveau, sous un mausolée en marbre de Carrare, la dépouille du cardinale de Richelieu.

Les assaillants exhument le corps , puis le décapitent ; le reste est jeté à la Seine ou placé en fosse commune.

La profanation sera à l'origine d'un trafic de reliques plus ou moins authentiques : tête, cheveux, petit doigt..

Dans son « Testament politique », le cardinal de Richelieu avait écrit :

« Le règne de Dieu est le principe du gouvernement des Etats et c'est une chose si absolument nécessaire que, sans ce fondement, il n'y a point de prince qui puisse régner ni d'Etat qui puisse être heureux ».

Principal ministre de Louis XIII, Richelieu est un ecclésiastique et un homme d'Etat de premier plan.

Il n'est pas le seul sous l'Ancien Régime.

Quelles ont été la nature et l'évolution des relations entre le Trône et l'Autel jusqu'à la Révolution française ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre...



Invitée : Marie-Joëlle Guillaume « Pour Dieu et pour le Roi » Editions Perrin.



14 Heures : Georges Simenon (4 /4)



« Ce dernier volet s'attache aux mécanismes d'écritures et aux rituels d'écriture de l'écrivain. Une promenade, un environnement, un souvenir, chaque détail peut inspirer Simenon et ouvrir la voie à un nouveau roman. »



Une série réalisée par Cécile Poss

