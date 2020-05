Un Jour dans l'Histoire : L'honneur et la résistance à travers les siècles sur Auvio

13h20 : L'honneur et la résistance à travers les siècles



Nous sommes le 11 avril 1968, à Jérusalem, lors de la clôture du premier Congrès des historiens de la Résistance juive.

Jacob Robinson, avocat et historien pose une question :

« Existe-t-il aujourd'hui au monde un quelconque code de conduite humaine, qui indiquerait les règles morales à observer, même in extremis ?

Existe-t-il des lois morales permettant de juger la capitulation silencieuse par rapport à l'héroïsme ? »

La réponse de Robinson est catégorique « Non, ce code n'existe pas. »

Une réponse que ne partage pas tous les observateurs de nos sociétés passées et actuelles.







Invité : Jean-Michel Chaumont, chercheur qualifié du FNRS, professeur de sociologie à l'UCL.

Auteur de « Survivre à tout prix ? Essai sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes » ; éd. La découverte.



14 Heures : Georges Simenon (2 /4)



« Le nom de Simenon est étroitement lié à l'un des personnages qu'il a créé, le commissaire Jules Maigret. Ce deuxième volet revient sur les circonstances qui ont amené l'auteur à inventer l'inspecteur de police ainsi que sur l'évolution du commissaire. »



Une série réalisée par Cécile Poss

