Un Jour dans l'Histoire : La galanterie : bien plus qu'une affaire mondaine ? sur Auvio

La galanterie : bien plus qu'une affaire mondaine ?



Nous sommes au début du dix-neuvième siècle.

Dans ses « Causeries du lundi », Sainte-Beuve, critique et écrivain français, s'intéresse à une personnalité dix-septième siècle, le Chevalier de Méré, représentant du courant galant.

Il écrit :

« Vous êtes-vous jamais demandé quelle nuance précise il y a entre l'honnête homme et le galant homme ?

Le chevalier va vous le dire.

Un galant homme a de certains agréments qu'un honnête homme n'a pas toujours ; mais un honnête homme en a de bien profonds, quoiqu'il s'empresse moins dans le monde.

On n'est jamais tout-à-fait honnête homme que les dames ne s'en soient mêlées ; cela est encore plus vrai du galant homme.

Cette dernière qualité plaît surtout dans la jeunesse ; prenez garde qu'elle ne passe avec elle aussi, comme une fleur ou comme un songe.

Le véritable galant homme ne devrait être qu'un honnête homme un peu plus brillant, ou plus enjoué qu'à son ordinaire, un honnête homme dans sa fleur. »

Comment la galanterie, idéal social de distinction sous l'Ancien Régime, est-elle devenue un sujet de polémique qui défraie régulièrement la chronique ?

Traversons les siècles ...



Invité : Alain Viala, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et à l'université d'Oxford.

« La galanterie - Une mythologie française. » aux éditions Seuil, coll. La couleur des idées.



Georges Simenon (1 /4)



Georges Simenon est né à Liège le 13 février 1903. Très vite, il observe le monde qui l'entoure, ses amis, ses voisins, sa famille, ses parents. Ces derniers auront une influence considérable sur les personnages de ses romans et sur ce qui passionnera l'écrivain d'un bout à l'autre de son œuvre, à savoir les relations complexes qui unissent les êtres humains. Chacun de ses livres est imprégné de ce monde des petites gens, comme se plaisait à le dire Simenon. »



Une série réalisée par Cécile Poss

