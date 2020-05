Un Jour dans l'Histoire : Les Riot Grrrls , la révolution punk féministe sur Auvio

13h20 : Les Riot Grrrls , la révolution punk féministe



Nous sommes un jour de juillet 1992, aux pieds du Capitole, à Washington DC. Un concert-manifestation s'y déroule sous un ciel gris. Une foule se presse devant une petite scène montée pour l'occasion. Ils et elles sont là pour dénoncer les politiques de droite de George Bush père et notamment les menaces qui pèsent sur le droit à l'avortement. Sur la scène, 3 jeunes femmes s'installent derrière leurs instruments. L'une d'elle, cheveux sombres et basse en bandoulière, s'avance vers le micro et annonce : « plus il y aura de filles devant, mieux ce sera. Et si quelqu'un vous emmerde pendant le concert, venez devant et asseyez-vous sur la scène, et dites-le-nous, ça ne devrait pas être la responsabilité d'une seule personne de gérer des connards. » Puis la musique, brutale, commence, et le chant surgit comme un cri : Je parie que vous n'avez pas remarqué pourquoi on pleurait, je parie que vous n'en avez rien à foutre, après tout ce ne sont que des femmes qui mouraient. La guerre , à la maison, c'est ici, aujourd'hui, cette foule, ta maison, toujours, fille soldate.

Ce groupe s'appelle Bikini Kill et il est l'un de ceux qui va mener la révolution punk féministe de celles qu'on appelle les Riot Grrrls.



Une histoire racontée par Manon Labry, auteure du livre « Riot Grrrls Chronique d'une révolution punk féministe » paru sous le label Zones des éditions La Découverte, et réalisée par Jonathan Remy



14 Heures : La Cité interdite de Pékin



Il y a 600 ans s'achevait la construction du palais impérial où se sont succédés pas moins de 24 Empereurs. Aujourd'hui, la Cité interdite est avec la Grande Muraille de Chine, le monument le plus visité du pays.

L'invitée de Johanne Dussez , notre partenaire de la Première en Suisse Romande est Luca Gabbiani, maître de conférences à l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

