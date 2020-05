Un Jour dans l'Histoire : L'histoire de l'homosexualité féminine à travers les siècles sur Auvio

13h20 : L'histoire de l'homosexualité féminine à travers les siècles



Nous sommes à la fin de l'année 1780.

La popularité de la reine de France est au plus bas, les critiques s'abattent sur elle.

Marie-Antoinette doit faire très attention.

Elle écrit à madame de Lamballe qui fut son amie de cœur, supplantée par madame de Polignac :

« j'ai eu trop de plaisir, ma chère Lamballe, à recevoir votre lettre pour ne pas vous répondre sur-le-Champ.

Je l'ai lue et relue et j'ai pleuré d'attendrissement.

Je sais bien que vous m'aimez, je n'ai pas besoin de nouvelle preuve.

Quel bonheur que d'être aimée pour soi-même !

Votre attachement, avec celui de quelques amis, fait ma force.

Non, ne le croyez pas, je ne manquerai pas de courage ; je ne vous en dit pas d'avantage, mais mon cœur est à vous jusqu'à mon dernier souffle. Adieu. »

Quelques années auparavant, la reine avait écrit à son amie : « Si les hommes nous abandonnaient, nous ne pourrions être plaintes puisque nous savons les remplacer. »

L'homosexualité féminine à travers les siècles, c'est l'histoire que nous allons vous raconter, aujourd'hui.



Invitée : Louise-Marie Libert « L'histoire de l'homosexualité féminine » paru aux éditions Jourdan.



14 heures : Horses, ou Patti Smith au galop sur les riffs du rock



13 décembre 1975 : un album sort. Sur la pochette, une femme androgyne, Patty Smith, chemise blanche et cravate dénouée, veste négligemment jetée sur l'épaule. La pose est nonchalante, le regard de Patti Smith dirigé droit devant, se plantant dans celui qui regarde ce cliché. L'album détone, et son contenu fait exploser la scène musicale new-yorkaise, deux ans avant la vague punk : poésie et rock s'entremêlent, dans une énergie de transe. Cet album sera consacré en peloton de tête des 500 meilleurs albums de tout les temps. David Mennessier, du Point Culture, nous raconte sa genèse.



Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire