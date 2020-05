Un Jour dans l'Histoire : Jean Sans Terre, le mal aimé sur Auvio

13h20 : Jean Sans Terre, le mal aimé



Nous sommes au tout début du XIIIe siècle.

Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1216, non loin du château de Newark, dans l'Est de l'Angleterre.

Le roi Jean est mort.

Dans son poème, intitulé La Philippide, le prêtre et chroniqueur Guillaume le Breton écrira :

« Le roi Jean, à la suite de tous les crimes qu'il avait commis lui-même , perdit son royaume et la vie.

Il fut chassé loin de sa patrie, au-delà du fleuve Humber, condamné par un juste jugement du clergé et du peuple, car il avait été la cause de son propre père, traître envers son frère, meurtrier envers son neveu, qui avait plus de titre que lui à hériter du royaume (...)

Ainsi privé des honneurs de la royauté, et selon le pronostic même de son surnom, entièrement dépouillé de terre, Jean cessa enfin de se montrer malfaisant, et la mort mit un terme à ses méchantes actions ».

Les siècles, par la suite ont continuer d'accuser ce roi mal aimé qui disparait d'être l'un des pires tyrans du Moyen Âge.

Mais qui était, réellement, Jean sans Terre ?



Invitée : Frédérique Lachaud, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne Université Lettres. Auteure de « Jean sans Terre » paru aux éditions Perrin.





14 heures : Sonia Rykiel



Créatrice de mode, Sonia Rykiel , née le 25 mai 1930 à Paris est également surnommée « la reine du tricot » . Elle donne son nom à sa société, à sa marque et à ses boutiques. Connue pour être l'inventeuse de la « démode », elle a milité pour la liberté de la femme contre les couturiers. Elle a été aussi l'auteure de romans, productrice de pièces de théâtre, réalisatrice de costumes pour des comédies musicales... On va le réécouter au travers de nos archives.

