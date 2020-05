Un Jour dans l'Histoire : Le commerce des matières précieuses sur Auvio

13h20 : Le commerce des matières précieuses, de la découverte de l'Amérique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle



Nous sommes en 1545.

Au cœur de la Cordillère des Andes.

La légende raconte qu'un indien du nom de Diego Hualpa, parti à la recherche de ses lamas perdus dans les montagnes, rentre bredouille à la nuit tombée et allume un feu pour se réchauffer.

Quelle n'est pas sa surprise lorsque, sous l'effet de la chaleur, le sol se met à fondre et laisse apparaître un liquide métallique argenté...

L'histoire ne dit pas si Diego Hualpa extrait , lui-même, par la suite, le minerai, ni comment les conquistadors, toujours avides de matières précieuses, en sont informés.

Mais c'est de cet endroit, au mont Potosi, que, pendant plusieurs générations, l'Europe va se gorger de richesses.

De la mine au trésor, c'est le voyage de l'argent que nous allons refaire avec vous.



Invité : Marcel-Etienne Dupret, guide-conférencier.



14 Heures : Toots Thielemans



Toots Thielemans (1922-2016), musicien belge de jazz a joué avec sa guitare et son harmonica aux quatre coins du monde. Surnommé « Toots », il a collaboré avec des grands noms du jazz tels que Charlie Parker, Charlie Haden, Ella Fitzgerald, David Sanborn, Quincy Jones et bien d'autres encore. On va le réécouter au travers de nos archives.

