Un Jour dans l'Histoire : L'oracle de Delphes sur Auvio

13h20 : L'oracle de Delphes



La légende raconte que, dans des temps immémoriaux, un tremblement de terre ouvrit une faille dans le sol.

Ce cratère deviendra le centre de la nouvelle ville de Delphes, au centre de la Grèce.

De cette crevasse se dégage une étrange vapeur...

C'est un berger qui s'aperçoit de ce phénomène en observant ses chèvres devenues comme ivres à l'approche de cette fissure tellurique.

Les autres bergers et les villageois arrivent alors sur les lieux pour se rendre compte, à leur tour, de ce phénomène et sont saisis d'étranges convulsions.

Il n'en faut pas plus pour qu'ils imaginent qu'un dieu est venu se cacher là, dans le fond de la crevasse, et qu'il va pouvoir transmettre aux hommes qui s'y aventurent son pouvoir de voir dans l'avenir. Remontons aux origines de l'Oracle de Delphes.



Invitée : Catherine Courtois, docteur en Archéologie et Histoire de l'Art, membre de l'Association des Conférenciers Francophones de Belgique.



14 heures : René Maere, un des pionniers de l'archéologie en Belgique.



Le cliché de l'archéologue a la vie dur. Cette sorte de super héros au visage buriné et aux pratiques douteuses, prêt à tout pour déterrer un trésor ancestral s'est imposé, depuis qu'Harison Ford en a arrêté les traits dans le film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Même si elle n'est pas dénuée de fondement, cette image est tronquée et parfois bien loin de la réalité d'aujourd'hui. Avec Annelies Van de Ven, commissaire de l'exposition Parcours d'archéologue, entre archives et objets, et chercheuse à l'Institut des civilisations, arts et lettres de l'UC Louvain (INCAL), nous allons tenter de séparer les clichés de la réalité.



Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

