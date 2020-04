Un Jour dans l'Histoire : La Belgique et le jazz : une histoire syncopée sur Auvio

13h20 : "La Belgique et le jazz : une histoire syncopée"



Nous sommes le 18 avril 1934.

C'est au PBA de Bruxelles que se donne le premier concert belge d'un très grand jazzman : Cab Calloway.

Le musicien est accompagné de son orchestre du Cotton Club de Harlem.

C'est une soirée historique, elle est organisée par la très sérieuse Société philarmonique qui a tenu à prévenir ses fidèles :

« Nous sommes persuadés, dit l'affiche, que la valeur exceptionnelle de cet orchestre, composé de virtuoses de tout premier ordre, ne manquera pas d'intéresser, au plus haut point, le public de nos concerts habituels ».

Le jazz en Belgique, c'est l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui.



Invité : Marc Danval

« Histoire du jazz en Belgique » paru aux éditions avant-propos.

« Robert Goffin, avocat, poète et homme de jazz » paru aux éditions Le carré Gomand.



14 heures : La Bombe (3/3)



Le 6 aout 1945, à 8h25, un bombardier B-29 américain largue un objet d'à peu près trois mètres de long pour 4400 kilos. Une fois déclenchée, l'explosion tua instantanément 70.000 personnes. 3 jours plus tard, c'est sur Nagasaki qu'une bombe similaire est lancée. 40.000 morts sur le coup. Comment les Américains ont-ils construit cet engin de mort ? Avec les auteurs du roman graphique La Bombe, nous allons remonter aux racines de cet engrenage mortel.

