Un Jour dans l'Histoire : Les Vikings sur Auvio

Les Vikings



Nous sommes le 8 juin 793, à Lindisfarne, sur la côte nord-est de l'Angleterre.

L'Occident chrétien est frappé de stupeur et d'horreur :

Une bande de Vikings a pillé le monastère de l'île.

Depuis Aix-la-Chapelle où il est conseiller pour Charlemagne, le moine Alcuin, originaire de la région vandalisée, écrit :

« Jamais personne n'a éprouvé en Bretagne (il parle de la Grande Bretagne) une terreur comparable à celle que nous venons de subir de la part d'une race païenne, ni imaginé qu'une telle incursion venue de la mer soit possible.

Voici l'église de saint Cuthbert souillée du sang des prêtres de dieu, dépouillé de tous ses ornements ; ce lieu le plus vénérable en Bretagne a été livré aux mains des peuples païens ».

Cette attaque du monastère de Lindisfarne est la première d'une longue série perpétrée par les Vikings...

Entre vérités et légendes, tentons d'y voir un peu plus clair ...



Invité : Jean Renaud, a dirigé le département d'études nordiques à l'Université de Caen.

« Les Vikings - Vérités et légendes » aux éditions Perrin.



La Bombe (1/3)



Le 6 aout 1945, à 8h25, un bombardier B-29 américain largue un objet d'à peu près trois mètres de long pour 4400 kilos. Une fois déclenchée, l'explosion tua instantanément 70.000 personnes. 3 jours plus tard, c'est sur Nagasaki qu'une bombe similaire est lancée. 40.000 morts sur le coup. Comment les Américains ont-ils construit cet engin de mort ? Avec les auteurs du roman graphique La Bombe, nous allons remonter aux racines de cet engrenage mortel.



Un feuilleton en trois épisodes réalisé par Jean-Marc Panis

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire