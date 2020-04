Un Jour dans l'Histoire : Les rescapés des camps de Dora, Buchenwald et Dachau sur Auvio

13h20 : Les rescapés des camps de Dora, Buchenwald et Dachau, libérés en avril 1945



Nous sommes en avril 1945. La fin de la deuxième guerre mondiale approche.

Au fur et à mesure de leur avancée dans les territoires du IIIème Reich, les troupes alliées découvrent avec horreur et consternation la réalité des camps de concentration.

Buchenwald, Dora, Dachau font partie de ces lieux hors du monde libérés il y a 75 ans.



Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été assassinées dans ces camps, victimes d'une barbarie inouïe portée à son paroxysme par le régime nazi.

Quelques-unes d'entre elles ont survécu aux traitements les plus durs et les plus dégradants qui leur ont été infligés, parmi lesquels des déportés Belges marqués à jamais par cette expérience d'une extrême violence qui les a menés maintes fois au bord du désespoir.



A leur retour, certains ont choisi de se taire à propos de ce qu'ils ont vécu, incapables le plus souvent de revivre avec les mots les traumatismes inscrits dans leur chair.

D'autres ont parlé, raconté, expliqué. Leurs précieux témoignages ont été recueillis par la RTBF, au fil du temps. En voici aujourd'hui quelques extraits : édifiants et bouleversants.



Une séquence réalisée par Eric Loze en partenariat avec la SONUMA, l'entreprise qui préserve les archives audiovisuelles de la RTBF.



14 Heures : Le site archéologique de Tikal



L'émission Monumental, de nos confrères suisses de la RTS, nous propose de découvrir Tikal , l'un des plus grands complexes archéologiques laissés par la civilisation maya.

Cette cité du Guatemala se dresse dans la forêt tropicale et compte 5000 à 6000 structures.

L'invité de Johanne Dussez est Philippe Nondédéo , chercheur au CNRS et spécialiste de l'archéologie des Amériques nous raconte l'histoire de ce site .

