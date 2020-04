Un Jour dans l'Histoire : « Churchill - De Gaulle » sur Auvio

13h20 : « Churchill - De Gaulle »



Nous sommes le 4 juin 1944, à Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre.

Winston Churchill, premier ministre britannique, annonce à Charles de Gaulle l'ordre du débarquement allié en Normandie.

Le Général se cabre et refuse toute collaboration si la France n'est pas officiellement associée.

Churchill, à son tour, menace d'empêcher le chef du gouvernement provisoire de la République française de regagner Alger, où il est basé.

Armés de leur obstination et farouchement attachés à la Liberté, les deux hommes vont affronter leurs résistances .



Invité : Jean-Claude Idée, metteur en scène de « MEILLEURS ALLIÉS » d'Hervé BENTEGEAT



14 heures : Jean-Baptiste Lully : histoire d'une ascension à la Cour du Roi Soleil (4/4)



Dernier épisode de notre série consacrée à Jean-Baptiste Lully.

Après les ballets, l'opéra et les comédies-ballets, nous allons entendre que durant toute sa carrière, ce grand musicien baroque a aussi composé de la musique religieuse.

Alors que retenir de son œuvre et de sa relation avec Louis 14? Réponse dans quelques minutes.



Une série réalisée par Aline Jacobs

