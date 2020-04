Un Jour dans l'Histoire : L'art de mourir, de Socrate à David Bowie sur Auvio

13H20 : L'art de mourir, de Socrate à David Bowie



Nous sommes en 1622.

Dans le sermon qu'il prépare pour le vendredi de la IVe semaine de Carême, Jacques-Bénigne Bossuet écrit :

« C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu'elle se mette en vue de tous côtés, et en mille formes diverses.

On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que le mortel est mort.

Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé, et de quoi le défunt l'a entretenu ; et tout d'un coup il est mort.

Voilà, dit-on, ce que c'est que l'homme !

Et celui qui le dit, c'est un homme ; et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée !

Ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt ces noires idées ; et je puis dire, Messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts mêmes. »

Comment meurt-on à travers les siècles ?

De Socrate à David Bowie, certains en ont fait tout un art...



Invité : Daniel Salvatore Schiffer, professeur de philosophie de l'art à l'Ecole supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

« Traité de la mort sublime, l'art de mourir de Socrate à David Bowie » aux éditions Alma



14 heures : Jean-Baptiste Lully : histoire d'une ascension à la Cour du Roi Soleil (3/4)



On poursuit notre série consacré à Jean-Baptiste Lully.

Après avoir fait un bout de chemin aux cotés de Molière, le compositeur et musicien se lance un nouveau défi : faire aimer les tragédies lyriques, l'opéra donc, au Roi Louis 14.



Une série réalisée par Aline Jacobs

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire