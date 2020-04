Un Jour dans l'Histoire : Le scandale : des origines à nos jours sur Auvio

13h20 : Le scandale : des origines à nos jours



Nous sommes au IVe siècle avant notre ère, à l'époque d'Alexandre le Grand, entre Athènes et Corinthe.

Diogène, venu de Sinope, une colonie de l'actuelle Turquie, a choisi de vivre dans le plus total des dénuements.

Il est vêtu d'un simple manteau, se promène un bâton à la main, et ne possède qu'une besace et une écuelle.

Le penseur, car c'en est un, passe son temps à dénoncer l'artifice des conventions sociales, l'hypocrisie et les préjugés.

Il méprise les richesse et est indifférent au sacré.

Il ne dédaigne pas se masturber en public, et se réfugie dans un tonneau.

En résumé, notre homme provoque le scandale.

C'est lui qui, un jour, répondit au roi Alexandre, venu prendre de ses nouvelles, « Ôte-toi de mon soleil » ...

Diogène prend plaisir à la provocation, à pervertir les règles, à mettre le bazar.

Le scandale pour lui est un mode de dénonciation.

Mais que signifie, exactement, le scandale ?

Comment s'est-il traduit à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui ?





Invité : Jean-Claude Bologne, écrivain, professeur d'iconologie.

«auteur de « Histoire du scandale » paru aux éditions A.Michel.



14 Heures : Jean-Baptiste Lully : la suite de son parcours dans ce deuxième épisode.



Après avoir fait danser le Roi Soleil, le danseur et compositeur baroque entame une nouvelle étape de sa carrière : celle des comédies-ballets avec Molière.



Une série réalisée par Aline Jacobs

