Un Jour dans l'Histoire : Pierre-Napoléon Bonaparte , l'original de la famille sur Auvio

13h20 : Pierre-Napoléon Bonaparte , l'original de la famille



Nous sommes le 10 janvier 1870, à Paris.

Victor Noir, journaliste de 21 ans , critique envers le régime de Napoléon III, est tué d'un coup de feu au 59 de la rue d'Auteuil.

C'est là que vit le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, cousin de l'empereur des Français.

C'est lui l'auteur du coup de feu.

Son procès a lieu en mars.

La Gazette des tribunaux note à propos de l'assassin :

« il a l'attitude ferme des anciens officiers et porte tête haute.

Il a le teint pâle, des cheveux bruns, lisses et peu abondants...

Ses lèvres sont cachées par une forte moustache brune qui vient rejoindre une barbiche grisonnante taillée en forme d'éventail...

Le regard paraît atone au premier abord, mais il s'anime facilement et semble plein de résolution et d'énergie ».

Pierre-napoléon Bonaparte, selon l'historien Alain Decaux, est « la personnalité la plus originale, voire la plus extravagante de la famille ».

« Un homme d'action, frustré et incompris de ses contemporains, un desperado » dira l'une de ses parentes.

Un homme dont le parcours est intimement lié à la Belgique.

Partons sur les traces de celui qui déclarait avoir « de la commisération pour les faibles, une haine inextinguible contre les oppresseurs et un mépris envers les lâches et les indifférents » : Pierre-Napoléon Bonaparte.



Invité : Edouard Hizette, ex administrateur général du CAHF (Cercle archéologique et historique de Florenville).



14 heures : Jean-Baptiste Lully : histoire d'une ascension à la Cour du Roi Soleil

Qui était ce compositeur baroque proche de Louis 14?

Retour sur son enfance et son arrivée à la Cour de France dans ce premier épisode.



Une série par Aline Jacobs

