Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Amenhotep III: le pharaon bâtisseur



Nous sommes au XIVe siècle avant notre ère, entre 1387 et 1348, le temps du longs règne du pharaon Amenhotep III.

Exerçant son pouvoir sur une Egypte qui s'étend de la Nubie à la Syrie, le père d'Akhenaton et papy de Toutankhamon, est un roi peu guerrier mais très bâtisseur.

Il n'en n'est pas moins craint et respecté.

Ainsi en témoigne cet extrait d'une correspondance diplomatique, faisant partie d'un lot de 382 tablettes, retrouvé à Amarna, le site archéologique entre Thèbes et Memphis.

Ici, un petit roi se plaint, au souverain d'Egypte, du comportement de deux autres monarques.

Il lui renouvelle son allégeance avec le ton approprié : la flagornerie :

« Mon seigneur, je suis ton serviteur dans cette place.

Je cherche les voies de mon seigneur. Je ne déserte pas mon seigneur.

Depuis les temps où mes ancêtres étaient tes serviteurs, ce pays a été ton pays, Qatna a été ta ville et je suis à mon seigneur.

(...) mon seigneur, tout le pays a peur de tes troupes et de tes chars.

Si mon seigneur veut s'emparer de ce pays pour son propre pays, alors que mon seigneur envoie, cette année, ses troupes et ses chars afin qu'ils puissent s'avancer ici et que tout Noukhassé appartienne à mon seigneur. »

Partons sur les traces d'Amenhotep III ...



Invitée : Charlotte VANTIEGHEM , archéologue.



14 heures : Les reporters



Les reporters, ces témoins passionnés qui mettent parfois leur vie en danger pour nous faire vivre l'évènement au plus près . En réécoutant des expériences et reportages de quelques-uns de nos reporters-maison, c'est ce métier que nous allons mettre en lumière, aujourd'hui, à travers les archives de la Sonuma.

