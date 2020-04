Un Jour dans l'Histoire - Invité : Belgique- France-Russie 1870/1940 : une histoire d’amour ? sur Auvio

Laurent Béghin, romaniste, enseignant et chercheur en littérature comparée à l’Université Saint-Louis Bruxelles/UCLouvain et Hubert Roland, maître de recherches du FNRS, enseignant et chercheur en littérature allemande et comparée à l'UCLouvain. Ils ont dirigé, avec Svetlana Cecovic, l’ouvrage « Réception, transferts, images – Phénomènes de circulation littéraire entre la Belgique, La France et la Russie. » paru aux éditions PUL