Un Jour dans l'Histoire : La disparition de Lapérouse, explorateur et humaniste sur Auvio

13h20 : La disparition de Lapérouse, explorateur et humaniste



Nous sommes le 1e août 1785, à Brest. Il est 4 heures du matin.

Profitant d'un vent favorable, deux navires, la Boussole et l'Astrolabe, gonflent leurs voiles et prennent le départ aux cris de « Vive le roi ».

Direction le Pacifique.

L'une des plus fameuses expéditions de tous les temps est menée par Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse.

Commanditée par le roi de France, Louis XVI, il a pour mission d'achever l'œuvre exploratrice de James CooK.

Du Chili à l'île de Pâques, en passant par l'Alaska, le Kamtchatka ou les îles Samoa, cette aventure ambitieuse se promet d'être pionnière et civilisatrice.

Sa fin sera tragique.

Quatre ans plus tard, commence le mystère de la disparition de l'expédition Lapérouse ...



Invité : François Bellec, membre et ancien président de l'Académie de marine et vice-président de la Société de Géographie, en France.

Auteur de : « Lapérouse » paru aux éditions Tallandier.



14 heures : Ludwig van Beethoven (17) :



« Beethoven est entièrement sourd. Il a pris l'habitude de donner des carnets de conversation à ses interlocuteurs. Ses amis notent ce qu'ils veulent dire à Beethoven qui lui, répond de vive voix, fort, trop fort. C'est que le climat qui règne un Vienne, sous Metternich, est un climat d'espionnage et de censure. La relation que Beethoven a établie avec son neveu Karl est extrêmement complexe et malheureuse, au point que son neveu tentera de se suicider en se tirant une balle dans la tête, à l'endroit précis où Beethoven aimait se promener. Le suicide étant alors considéré comme un crime, Beethoven se réfugie avec son neveu chez son autre frère, Johann. Lorsque Beethoven regagne Vienne, il souffre d'une pneumonie. Les remèdes utilisés à l'époque sont le champagne et le vin.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire