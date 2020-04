Un Jour dans l'Histoire : La violence et la religion, hier et aujourd'hui sur Auvio

13h20 : Horreur sacrée et sacrilège, une histoire des rapports entre l'image, la violence et la religion, hier et aujourd'hui



Nous sommes en 1588, à Anvers.

Richard Verstegan, un catholique anglais exilé sur le continent, publie un ouvrage intitulé « Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps ».

Il écrit :

« Messieurs, nous avons dressé ce Théâtre, afin de vous représenter les misérables tragédies que les hérétiques ont joué en notre Europe, et pour vous faire voir ce qu'ils ont commis et perpétré (...) ; il n'y a bouche qui le peut déclarer, main qui le peut écrire, ni esprit qui le peut concevoir, tant s'en faut qu'il y eut taille (gravure) qui le peut représenter à vos yeux . »

Des images donc pour témoigner de la cruauté.

Quels ont été les rapports entre l'image, la violence et la religion au XVIe siècle ?

Peut-on y voir des ressemblances avec les attentats terroristes commis de nos jours ?



Invité : Ralph Dekoninck, professeur d'histoire de l'art à l'UCL, directeur du Centre d'Analyse Culturelle de la première modernité (GEMCA), membre de l'Académie royale de Belgique.



14H : Ludwig van Beethoven (16)



En 1820, l'archiduc Rodolphe est nommé au siège épiscopal d'Olmutz et Beethoven veut faire pression sur lui pour obtenir un poste fixe. Il compose alors la messe solennelle pour la cérémonie d'intronisation. Pratiquement au même moment, le compositeur écrit une œuvre qui lui permet de répondre à son souhait le plus profond, celui de donner par sa musique de la Joie à l'humanité, celui de célébrer la joie et de permettre au plus grand nombre de se réunir, c'est sa 9e symphonie. »



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

