Un Jour dans l'Histoire : Création de la société protectrice des enfants martyrs sur Auvio

13h20 : Création de la société protectrice des enfants martyrs



Nous sommes à la fin du dix-neuvième siècle, à Bruxelles.

C'est en 1892 qu'a été créée la Société Protectrice des Enfants Martyrs.

Sur une affiche qui tapissent les murs de la capitale, on peut lire :

« La Société protectrice des Enfants martyrs prie instamment le public de ne plus rien acheter aux petits vendeurs de journaux, d'allumettes, de fleurs etc.

Sous prétexte de colportage, ces enfants, exploités par leurs parents, désertent l'école ou l'atelier, font de la mendicité déguisée, vivent de maraud et de vagabondage, s'instruisent aux pratiques les plus perverses de la rue et se livrent parfois à des métiers infâmes.

Tout achat fait à ces enfants est un encouragement à ce mal et, partant, un mauvais service à leur rendre. »

C'est l'histoire d'une institution d'aide à la jeunesse que nous allons vous raconter aujourd'hui, une institution devenue la Société royale protectrice de l'enfance.



Invité : Christian Dupont, historien, journaliste.

Auteur de « Eloigner et soutenir, histoire d'une institution d'aide à la jeunesse La Société protectrice des enfants martyrs »



14 Heures : Ludwig van Beethoven (15) :



En 1815, Karl van Beethoven, le frère du compositeur, décède de la tuberculose. L'épidémie fait rage et suscite l'intérêt de différents médecins qui essaient de l'endiguer. Le médecin français Laennec s'y intéresse de près, trop près puisqu'il contractera la maladie et en mourra non sans avoir auparavant inventé l'instrument inséparable de tout docteur, le stéthoscope. Beethoven devient le tuteur légal de son neveu, Karl. Le compositeur souhaite dit-il, ne pas en faire un homme ordinaire c'est pourquoi il astreint son neveu à une éducation extrêmement sévère.



Une série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire